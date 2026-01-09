メ～テレ（名古屋テレビ） 全国から紅茶と焼き菓子を集めたイベント「ティー ピックニック」が、名古屋・栄で始まり、大勢の買い物客が訪れています。 香り豊かな紅茶に、相性抜群のスコーンや焼き菓子。 20周年を迎えた名古屋・栄のラシックで3日間限定のイベント、「ティー ピックニック」が始まりました。 全国から厳選された紅茶専門店や焼き菓子店が集結。 3日間を通じて16店舗が出店し、