「ツタロックフェス2026」のスピンオフ企画「ツタロックDIG LIVE Vol.19-EXTRA-」が、2026年2月5日（木）と2月12日（木）に、SHIBUYA CLUB QUATTROにて2DAYSで緊急開催されることが決定した。2月5日（木）のDAY1はAge Factory×シンガーズハイ、2月12日（木）のDAY2はThis is LAST×プッシュプルポットが出演し、ツタロックフェス2026に出演するアーティストの一夜限りの熱演を届ける。チケットは最速抽選販売受付がスタートしてい