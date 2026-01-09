2016年1月10日。衝撃のニュースが世界を駆け巡ってから、明日で10年になる。「20世紀で最も影響力のあるアーティスト」と称されたデヴィッド・ボウイ（David Bowie）。69歳の誕生日にアルバム『★（ブラックスター）』をリリースしたわずか2日後、彼は文字通り「星」になった。没後10年となる2026年1月10日、SNS上では「#BowieForever」といったハッシュタグと共に、世界中のファンがそれぞれの思い出を投稿。改めてその存在の大き