【テレビ局に代わり勝手に「情報開示」】【こちらも読む】今年はフジテレビ問題に始まりましたが…2026年のテレビ業界はどう変わると思いますか？いやー、全般的には「いつもと変わらないマンネリ」でしたよね。例によって『芸能人格付けチェック』がまあまあで、「箱根駅伝」のポメラニアン乱入で驚いて……そして『クイズ＄ミリオネア』は予想通りイマイチで…あ、『有吉弘行の超なるほど！ザ・ワールド』は予想より面白かった