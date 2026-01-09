スポークン・ワードの系譜を受け継ぎながら、ミニマルなポストパンクの美学を研ぎ澄ませてきたロンドンのバンド、ドライ・クリーニング（Dry Cleaning）。彼らが待望の3rdアルバム『Secret Love』を〈4AD〉よりリリースした。プロデュースを手がけたのは、ケイト・ル・ボン。さらに、ギラ・バンドのアラン・ダガンとダニエル・フォックスも制作に参加し、これまで以上に開かれた音の実験と、静かな緊張感が同居する作品へと結実し