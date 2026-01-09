都心・地方で進める街づくり Suicaは生活デバイスに ─モノの動きについての長尾さんの見解でした。一方で東日本旅客鉄道（JR東日本）社長の喜㔟陽一さんから見た鉄道業界の25年の振り返りと26年の見通しとは。 喜㔟当社は25年上半期の業績を踏まえ、通期の業績予想を上方修正しましたが、その大きな要因は新幹線を中心に鉄道利用が期初の想定を大きく上回ったことです。インバウンド需要もありますが