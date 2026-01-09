【2026新春「笑」芸人解体新書】#2M-1王者「たくろう」はツッコミが存在しない独自の漫才スタイルを確立したエバース◇◇◇いま若手漫才師の中で実力ナンバーワンと評されているのが、佐々木隆史と町田和樹のコンビ・エバースである。2024年に「NHK新人お笑い大賞」、25年に「ABCお笑いグランプリ」を制しており、その実力はすでに折り紙付きだ。昨年末の「M-1グランプリ」でも、エバースは順当に決勝へと進出し