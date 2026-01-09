吉村知事が9日、総理官邸を訪れ、「冬のサクラ」として親しまれている山形県産の啓翁桜を高市総理に贈呈しました。9日午前、東京の総理官邸に県産の啓翁桜が搬入されました。高市首相「すごい わあ ありがとうございます」県内が日本一の出荷本数を誇り、これから出荷が本格化する「冬のサクラ」をPRしようと、吉村知事や県内の生産者、鈴木憲和農林水産大臣らが総理官邸を訪れ、高市総理に県産の啓翁桜を贈呈しました。吉村知事「