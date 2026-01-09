ドル円、じり高の流れ継続一時１５７．６７レベル＝ロンドン為替 米雇用統計発表をＮＹタイムに控えたロンドン序盤、ドル円はじり高の流れが継続している。足元では高値を157.67レベルまで伸ばす動き。昨日のＮＹ市場で157.00レベルの大規模オプション期限設定を通過し、引き寄せ効果が消滅。その後は上放れの動きが継続している。また、米雇用統計では失業率が0.1％ポイント低下の4.5％へ、非農業部門雇用者数は7万人増と