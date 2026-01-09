秋田朝日放送 秋田市の住宅街で９日午前起きた火事で、全焼した火元の住宅から１人の遺体が見つかりました。８１歳の男性と連絡が取れていません。 ９日午前１０時半ごろ秋田市泉北の住宅の女性から「自宅の居間から火が出ている」と消防に通報がありました。火が出たのは、加藤良三さん（８１）の住宅で、加藤さんの住宅と隣接する住宅が全焼するなどしました。火は午後２時半すぎにほぼ消し止められ、焼け跡から１人の遺