■これまでのあらすじせっかく作ってあげたヘアゴムをママ友たちから突っ返された真希子。もっといいものを作らねばという思いから、娘をほったらかしにしてハンドメイドにのめり込んでいく。夫に注意されてもムキになり、もっとちゃんと稼ぎたいと考えるようになる。そして取った行動は…？もっと売れるために、私は自分のヘアゴムをつけた子どもたちの写真をSNSに投稿することにしました。すると、思ったとおり！ いいねがついて