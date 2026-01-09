俳優の高杉真宙が９日、都内で行われた主演映画「架空の犬と嘘をつく猫」（森ガキ侑大監督）初日舞台あいさつに出席した。昨年１２月２３日にインスタグラムで女優の波瑠との結婚を発表して以降、報道陣の前に姿を見せるのは初めて。指輪は見られなかった。正月の過ごし方を聞かれると「僕は実家・福岡の方に帰って家族とゆっくりしていましたね」と回想。「ゆるりゆるりとしていました。おせち料理食べたりとかしていました