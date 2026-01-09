山形市の旧大沼山形本店で9日午前、入り口のガラス戸が割られているのが見つかりました。何者かが侵入した可能性があるとして、管理者は9日夕方、警察に被害届を提出しました。記者リポート「山形市の旧大沼本店です。地下の食料品フロアに向かう入り口のガラス戸が割られています。粉々になったガラスが散乱しています」9日午前9時半ごろ、山形市七日町1丁目の旧大沼山形本店で、建物北側の入り口のガラス戸が割れていると