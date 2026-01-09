シンガー・ソングライターの米津玄師が９日、昨年のＮＨＫ紅白歌合戦での「ＩＲＩＳＯＵＴ」、２０２４年の紅白での「さよーならまたいつか！」の２曲のパフォーマンス映像を公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに公開した。「ＩＲＩＳＯＵＴ」は劇場版「チェンソーマンレゼ篇」主題歌として書き下ろした楽曲。この春廃止された東京高速道路「ＫＫ線」から、夜の銀座の街並みが映し出される中、世界初パフォーマンスした。ＨＡ