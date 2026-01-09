中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月9日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は9日の記者会見で、トランプ米大統領が最近のインタビューで台湾問題に関して発言したことについて「台湾は中国の領土の不可分の一部で、台湾問題は完全に中国の内政である。台湾問題の解決は中国人自らの事であり、外部の干渉は許さない」と表明した。