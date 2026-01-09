©ABCテレビ 共感できなくてもOK！？お笑いのセオリーにとらわれない異色のトーク番組誕生！ 1月12日(月・祝)から、ABCテレビ「月よるビッグバン」(毎週月曜深夜0時～)で、かつてない新番組がスタート！ その名も、『骨までしゃぶらせてアナタだけあるある飯店』。 MCを務めるのはニューヨーク・屋敷、永野、ツートライブ・周平魂の3人。怪しげな中華料理店に毎週ゲストを迎