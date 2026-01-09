広州国際モーターショーのトヨタ自動車のブース＝昨年11月、中国広東省広州市【北京共同】日系自動車大手3社は9日、中国市場での2025年12月の新車販売台数を発表した。日産自動車は前年同月比22.7％減の5万7947台と7カ月ぶりに減少に転じた。トヨタ自動車とホンダも2桁のマイナスが続いた。政府の新たな補助金政策を待つ消費者の買い控えによる市場全体の冷え込みが響いた。11月以降の日中関係悪化は大きな不買運動にはつなが