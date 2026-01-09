デンソー―富士通第1クオーター、パスを出す富士通・町田（奥）＝代々木第二体育館バスケットボール女子の皇后杯全日本選手権（日本バスケットボール協会主催、共同通信社共催）は9日、東京・代々木第二体育館でファイナルラウンドが行われ、Wリーグ勢による準決勝で、2大会ぶりの優勝を目指すデンソーが前回覇者の富士通を81―60で破り、11日の決勝に進んだ。13大会ぶりの頂点を狙うトヨタ自動車はENEOSと顔を合わせる。決