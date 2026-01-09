ボートレース江戸川で9日、10日に開幕する得点率制の4日間シリーズの前検が行われた。前節で石渡鉄兵が自身の当地最多V数を更新する27Vを飾った66号機は垂水悠（23＝徳島）がゲットした。「もらったまま行って、体感は悪くないし不満もなかったです。ただ、行き足はいいと思うのに、スタートが自分の勘と合っていなかった。行き足が良すぎるからなのか、そこは修正が必要です」と好感触を伝えた。江戸川は2年2カ月ぶりの参