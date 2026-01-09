福井県議会本会議で辞職が同意され、記者会見する杉本達治知事＝2025年12月、福井県庁福井県は9日までに、県職員へのセクハラ問題で辞職した杉本達治前知事（63）に退職金6162万円を支払ったと明らかにした。一定の刑罰に処せられないと返還請求はできないと説明。ただ、他の自治体では刑事告発を理由に支給が保留となった首長もいる。県によると、辞職後の昨年12月26日に支給した。1期目が始まった2019年4月からの79カ月分と