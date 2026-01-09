六甲山系堂徳山にある電飾文字「KOBE」の下に点灯した「1.17」の文字＝9日夜、神戸市中央区阪神大震災から17日で31年となるのを前に神戸市は9日、六甲山系堂徳山で夜間点灯する「KOBE」の電飾文字の下に「1.17」を追加で浮かび上がらせた。記憶の風化を防ぎ経験をつなぐ意味を込め、17日まで日没後に明かりをともす。標高270メートル付近で縦12.7メートル、幅20メートルにわたり発光ダイオード（LED）電球を設置して表現。追悼