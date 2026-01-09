タレントの辻希美が8日に自身のアメブロを更新。第5子の次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生から5カ月を迎えたことを報告した。【映像】辻希美の長女・希空、“プロ顔負け”の手作りスイーツ披露この日、辻は「今日で夢空が産まれて5カ月が経ちましたぁ〜」と切り出し、オムツでかたどった「5カ月」という文字の間に夢空ちゃんが座る写真を公開した。続けて、日々の生活について「本当に成長成長の毎日でもう可愛さが増してい