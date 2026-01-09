俳優の高杉真宙（29）が9日、都内で主演映画「架空の犬と嘘をつく猫」（森ガキ侑大監督）初日舞台あいさつに登壇した。昨年12月23日に女優の波瑠（34）との結婚発表後、初めてマスコミの前に立った。ダークグレーのスーツに身を包んだ高杉は、観客へ向け「お越しいただきありがとうございます。変にドキドキしているというか、映画を見た皆さんがここにいると思うとうれしく思います」とあいさつ。左手薬指などに指輪はしていなか