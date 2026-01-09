ファッションプラザ「パシオス」は、2026年1月7日から12日まで、「冬のクリアランスSALE」を開催しています。インナーやソックスからアウターまでお買い得半期に一度のお得なクリアランスセールを開催中。 婦人ジャケット・コート各種が2970円から、婦人あったかインナー各種が539円からなど、売場の冬物商品がお買い得になっています。また、婦人成型編みハーフトップ各種、紳士・婦人クルーソックス（3足組）各種、あったかスリ