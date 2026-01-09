主演：藤井流星＆共演：七五三掛龍也の初共演タッグで、作家・夏原エヰジ（なつばらえいじ）の同名小説を初映像化するラブサスペンス『ぜんぶ、あなたのためだから』。1月10日（土）の放送スタートを前に、同ドラマ第1話の冒頭部分が特別に先行公開された。【映像】本編映像予告幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香（井桁弘恵）。愛する妻のため、新郎・林田和臣（藤井流星）は結婚式にいたカメラ