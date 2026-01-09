県内では年末年始も冬の伝統行事が行われました。人口減少、そして生活スタイルが変化する中、一部の有志によって守り、受け継がれている行事が少なくありません。その1つが、大みそかに行われている男鹿のナマハゲです。地域によって様々なスタイルがある中、古くからの風習を守り続ける、真山地区の大みそかに密着しました。ナマハゲが降りてくる山、男鹿市の真山。その麓には59世帯約100人が暮らしています。大みそかの夕方。お