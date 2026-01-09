高校受験を控えた湯沢市の中学3年生に縁起物の落ちないリンゴが贈呈されました。生徒たちは地元の応援を力に志望校合格への意気込みを新たにしました。800個のリンゴを並べて表した「合格」の二文字。神職の祝詞「望みの学び舎に導きたまえ～」湯沢市に本店を置くJAこまちの果樹部会駒形支部は、合格祈願のシールを貼って育てたリンゴを毎年、地元の中学生に贈り高校受験を応援しています。JAこまち果樹部会遠藤 幸