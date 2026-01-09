強い冬型の気圧配置などの影響で10日からの3連休、県内は大荒れの天気となるおそれがあります。大雪による交通への影響や暴風雪による建物への被害などに警戒してください。県内は各地で断続的に雪が降っています。午後5時の積雪は北秋田市の阿仁合が93センチ、横手市が68センチ、仙北市角館が61センチなどとなっています。10日は低気圧が急速に発達しながら接近。11日の日曜日からは冬型の気圧配置が強まるほか、上空にはこの冬一