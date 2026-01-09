CharaとYUKIによるコラボレーションユニット Chara+YUKIが、新曲「背中にリボン」を2月11日にリリース。また、新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：岡村和義、井上陽水奥田民生、Chara+YUKI……個性的なボーカリスト同士が生み出す化学反応） 2020年以来となる今作の初回仕様限定盤には、オリジナルステッカーのほか、2公演限りとなるスペシャルライブ『Chara＋YUKI LIVE “echo