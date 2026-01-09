日銀が９日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５７円４８～５０銭と前営業日比１円０２銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円４７～５１銭と同７６銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６５０～５２ドルと同０．００２７ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS