今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第70回（2026年1月9日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター木俣 冬）みんな嘘つき2025年の紅白歌合戦にも出演したハンバート ハンバートの主題歌『笑ったり転んだり』ではじまる。「♪毎日