カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の最上位シリーズ「MR-G」の新製品として、日本の伝統技法「木組」の機能美から着想を得た格子状の立体文字板に、青の伝統色「縹色（はなだいろ）」をあしらった「MRG-B2100D」を1月16日に発売する。●日本古来の伝統色「縹色」をダイアルで表現伝統技法「木組」から着想を得た格子状の立体文字板に、日本の伝統的な青色である「縹色」を採用した耐衝撃ウオッチ。「MR-G」シリーズの