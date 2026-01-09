【その他の画像・動画等を元記事で観る】 レミオロメンのベストアルバム『SINGLES BEST+』（3月4日にリリース）の詳細が解禁。さらに、春を彩る不動の名曲「3月9日」のスタジオライブ映像が、1月10日に公開されることが明らかとなった。 ■活動再開という節目に花を添える充実のベストアルバム『SINGLES BEST+』 約14年ぶりに活動再開を発表し、2025年末には『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』に