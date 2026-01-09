【その他の画像・動画等を元記事で観る】 香取慎吾の関西ローカルでの初レギュラー番組『しんごの芽（芽は芽の絵文字）』が、読売テレビにて1月10日23時30分より放送スタート。初回は、マンスリーMCの令和ロマン・くるまと初対面で似顔絵を描き合う。 ■香取が描いた似顔絵を見たくるまの鋭いツッコミが炸裂！「俺、“人中（じんちゅう）”の妖怪ですか？」 『しんごの芽』は、あらたな“未来のヒット