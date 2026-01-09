【その他の画像・動画等を元記事で観る】 20歳のラッパー、LOM（読み：ロム）が、新曲「YOU」を1月16日に配信リリースすることが決定。併せて、本楽曲のジャケット写真、新ビジュアル、音源の一部が解禁された。 ■新曲「YOU」は、想いをストレートに届ける直球のラブソング LOMは、茨城県土浦市出身、2005年生まれの20歳。9歳の頃に観た映画『ストレイト・アウタ・コンプトン』をきっかけに、アメリカのヒッ