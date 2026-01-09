お笑いコンビ・チョコレートプラネットが、9日午後10時よりプレミア公開されるYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場する。なお、お笑い芸人がコンビで出演するのは同チャンネル史上初となる。【動画】チョコプラ「風呂キャンセル界隈」MV披露する楽曲は、日本テレビ系バラエティー番組『有吉の壁』で披露し話題を集めた「FCKY-風呂キャンセル界隈-」。“入浴の面倒くささ”に共感する人々が集まるコミュニティ“風呂キ