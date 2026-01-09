新しい年を迎え、道警では警察官の身だしなみや装備品などを確認する年頭点検が実施されました。１月９日の年頭点検では、道警の友井昌宏本部長らが手錠や警棒などの装備品を点検して回りました。年頭点検は、新年の始まりに警察官の治安維持に対する決意を新たにすることを目的に実施されています。（道警友井昌宏本部長）「犯罪や事故のない安心して暮らせる北海道の実現に向けてまい進してください」点検に臨んだ警察官は治安