新しい年を迎え、道警では警察官の身だしなみや装備品などを確認する年頭点検が実施されました。１月９日の年頭点検では、道警の友井昌宏本部長らが手錠や警棒などの装備品を点検して回りました。年頭点検は、新年の始まりに警察官の治安維持に対する決意を新たにすることを目的に実施されています。（道警友井昌宏本部長）「犯罪や事故のない安心して暮らせる北海道の実現に向けてまい進してください」点検に臨んだ警察官は治安
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「クスリ漬けにされたのでは」
- 2. M-1王者が「マジで危機的状況」
- 3. ニノさんが3月で終了 調整難しく
- 4. 救急車内のアドレナリン 1本紛失
- 5. Jリーグ側の発言「常識がない」
- 6. 中3死亡 運転の70歳男性を釈放
- 7. 「令和の虎CHANNEL」出禁処分に
- 8. はたらく細胞 金ローで初放送へ
- 9. 大分中学で暴行「限界」教師の声
- 10. 「真珠の耳飾りの少女」来日へ
- 1. 救急車内のアドレナリン 1本紛失
- 2. Jリーグ側の発言「常識がない」
- 3. 中3死亡 運転の70歳男性を釈放
- 4. 大分中学で暴行「限界」教師の声
- 5. 菅直人氏は「要介護3で認知症」
- 6. 生徒の暴行動画 市教委が謝罪
- 7. 15歳にAV出演の契約手続きせずか
- 8. ベトナム人に刺され20代男性死亡
- 9. 追跡中のバイクが事故 男性死亡
- 10. 暴行動画の高校 配信者が殺到か
- 1. 実家じまい急ぎ過ぎた 深い後悔
- 2. 旧統一教会の信者だったと認める
- 3. 後頭部に蹴り いじめ動画が拡散
- 4. ルンバ破産 異常事態陥っていた
- 5. 非道 性交渉の様子をLINEに記す
- 6. 高市氏波紋 安倍氏の遺影を持参
- 7. 元伊藤忠社長の丹羽宇一郎氏死去
- 8. 推し活がスパイ扱い? SNS大荒れ
- 9. 外国人に「二重価格」が波紋
- 10. 「挫折した」20代女性の衝撃部屋
- 1. 「クスリ漬けにされたのでは」
- 2. 「真珠の耳飾りの少女」来日へ
- 3. 変わり果てた中国美女に憶測続出
- 4. IKEA 中国で同時閉店ラッシュ
- 5. 有事発言で…台湾人の心鷲づかみ
- 6. 「これダンス？性行為じゃん」発言で炎上のHoney J、胸元ざっくりインナーから溢れるボリューム感【PHOTO】
- 7. 金正恩氏 激怒してホンネ炸裂か
- 8. 米 66の国際機関から脱退を指示
- 9. 中国側「日本は一線を越えた」
- 10. 鍋へ放尿→5300万円賠償に 中国
- 1. カロリーゼロの「リスク」指摘
- 2. ミニストの根幹揺るがす重大赤字
- 3. 「育休フルで取得し退職」に賛否
- 4. 焼きOK 掟破りのシャウエッセン
- 5. NHKの受信料収入 約1000億円減少
- 6. メディアが黙殺 片山大臣の正論
- 7. 孫正義氏 6兆円超の投資に賭けた
- 8. 駅ホーム降りての移動 なぜダメ?
- 9. NISA 10年で1000万円は可能か
- 10. 観光影響か 箱根でGS閉鎖相次ぐ
- 1. D-Linkに緊急の脆弱性 米報道
- 2. 新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」と「POCO F8 Ultra」が発表！Snapdragon 8 EliteとSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載
- 3. Amazon音楽聴き放題が3カ月無料
- 4. レンズ一体型LUMIX TZ99の魅力
- 5. スマホユーザー必携のアプリ
- 6. 「Grok」性的画像 各国が調査へ
- 7. 楽天モバイルSIM×WiMAX端末の自宅Wi-Fi(固定回線化)がおすすめできない理由【ホームルーター/モバイルWi-Fiルーター】コスパ最強！本当に賢いWi-Fiの始め方
- 8. iPhoneの時刻変更で容量増 話題
- 9. ロジクールのアプリ「Logi Options+」「Logicool G HUB」のmacOS版で不具合発生、復旧方法はコレ
- 10. Pixel Watch 4に新たな機能追加
- 11. 次期ミッドハイスマホ「Galaxy A57 5G」が日本で発売へ！海外のeSIM対応機種にメーカー版やNTTドコモ版、ソフトバンク版、楽天モバイル版が登録
- 12. EY日本「世界一の起業家出たい」
- 13. GEEKOMのミニPC「A7 MAX」実機
- 14. OpenAI 健康情報と統合の新機能
- 15. Nano Banana 性能引き上げるには
- 16. 二足歩行ロボ アピールに懸念も?
- 17. ChatGPTの新機能 米OpenAIが発表
- 18. 軽快な打ち心地！シンプルで使いやすいフルサイズキーボード
- 19. FFmpegがGitHubで中国半導体メーカー・Rockchipに対してDMCA削除通知を出す
- 20. 「ダイエットしてるのに体重が減らない…つらい」ChatGPTがなんとかしてくれるかも
- 1. 2度とやらないで ロコの相手注意
- 2. 青山学院大 まさかの16位出遅れ
- 3. ロコ・ソラーレに「ダメでしょ」
- 4. 国歌斉唱中にガム「ありえない」
- 5. 桃田賢斗が結婚「感謝しかない」
- 6. 大谷めぐるド軍監督の発言が波紋
- 7. ロコ困惑新ルール 小野寺氏見解
- 8. 澤村拓一が引退 THANK YOU, FANS
- 9. J1町田「諸般の事情」など大混乱
- 10. J1昇格長崎に「キタァァァ」吉報
- 1. M-1王者が「マジで危機的状況」
- 2. ニノさんが3月で終了 調整難しく
- 3. 「令和の虎CHANNEL」出禁処分に
- 4. 羽野晶紀 騒動から24年目の異変
- 5. 長澤まさみの結婚相手を矢作予言
- 6. マネとの不適切なやり取り発覚
- 7. 米倉 逮捕状を請求されていたか
- 8. Grok 画像編集が有料会員限定に
- 9. 綾小路翔 行方不明の知人が保護
- 10. 生放送で「進次郎覚醒」驚愕の声
- 1. 90歳母が「早く死なせて」と懇願
- 2. 解散しよう 一夫多妻が「崩壊」
- 3. AKB「神7」で紅白未出演2人 今は
- 4. 【スタバ新作】華やかに香る「アールグレイ ＆ クリーミー ティー ラテ」後味すっきり＆混ぜて味わい変化
- 5. 1個で約46円 業務スーパーおやつ
- 6. ダイソーの冷凍保存容器が大活躍
- 7. 年子でもほぼ双子 俳優の仕事
- 8. 元テレ朝アナ「ご近所さん」事情
- 9. 店員が見た夫の態度に静かな怒り
- 10. ケイト26年春新作｜頬までが目ヂカラ領域♡『バウンシーチークシャドウ』全5種をスウォッチ＆レビュー