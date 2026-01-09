櫻坂46の佐藤愛桜が表紙を、私立恵比寿中学の仲村悠菜が裏表紙を飾るアイドルマガジン『IDOL AND READ 045』が30日に発売される。【写真】裏表紙を飾るのは私立恵比寿中学・仲村悠菜以下収録内容が公開された。cover佐藤愛桜（櫻坂46）桜を愛し、桜に愛された「NEO愛桜」誕生物語back cover仲村悠菜（私立恵比寿中学）映画『恋愛裁判』に出演！live report乃木坂46六期生櫻坂46四期生日向坂46五期生interview小関舞×森戸知沙