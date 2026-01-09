ロシア外務省は1月8日、声明を発表し、「米国が7日にタンカー『マリネラ』に対して実施した不法な武力行使に深刻な懸念を抱いている。米国は航行の自由という権利を粗暴に踏みにじり、欧州・大西洋地域の軍事的・政治的緊張をさらに高める可能性がある」との見解を明らかにしました。ロシア外務省は、米軍が公海上で民間船舶に強制的に乗り込み、事実上拿捕（だほ）するとともに、乗組員を拘束した米国の行為は、国際海洋法の基本