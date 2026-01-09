バンダイは、食玩（食品玩具）「PlayStation/ミニチュアチャーム付きビスケット」を、2026年2月に全国のスーパーおよびコンビニエンスストアなどの菓子売り場で発売する。「PocketStation」やシークレットを含む全11種「PlayStation」と「PlayStation 2」のゲーム機本体とコントローラー、メモリーカードなどを細部まで再現したミニチュアチャームを同梱。付属のボールチェーンでカバンやポーチなどに付けて楽しめる。ビスケットは