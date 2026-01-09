俳優の福山雅治が主演する『映画ラストマン -FIRST LOVE-』（公開中）の特別企画として、今月3日から31日までの期間限定で、「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」とのタイアップ企画を実施中。暗闇の中で視覚以外の感覚を使い、主人公・皆実広見の世界を追体験する特別プログラム「ラストマン・イン・ザ・ダーク -FIRST LOVE-」が開催されている。【動画】「アグリーです」『映画ラストマン』本編映像「ダイアログ・イン・ザ・ダ