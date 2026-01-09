CharaとYUKIによるコラボレーションユニット・Chara＋YUKIが、2020年以来となる新曲「背中にリボン」をリリースすることを発表した。【写真】「絵になるファミリー」Charaが公開した“久しぶりの家族写真”「背中にリボン」の初回仕様限定盤には、オリジナルステッカーに加えて、2公演限りとなるスペシャルライブ『Chara＋YUKI LIVE “echo” 2026』のCD購入者チケット先行抽選受付シリアルナンバーが封入される。2020年に開催