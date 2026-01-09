WEST.の藤井流星が主演し、Travis Japanの七五三掛龍也が共演するテレビ朝日系1月期オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜後11：00）が10日からスタートする。放送目前に迫ったきょう9日、TVerと番組公式SNSにて第1話の冒頭部分が特別に先行公開された。【写真】クールな眼差しでカメラをかまえる七五三掛龍也気鋭の作家・夏原エヰジ（なつばら・えいじ）が2025年３月に発表し、話題となっている同名小