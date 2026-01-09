【ソウル＝依田和彩】韓国国防省関係者は９日、記者団に対し、北朝鮮が１万５０００人規模の軍事パレードの準備しているとの見方を示した。近く開催するとされる第９回朝鮮労働党大会に合わせた動きとみられる。正恩氏は今度の党大会で、核戦力と通常兵器の開発を同時に強化する「並進政策」を示す方針を明らかにしている。ウクライナ侵略を続けるロシアとの軍事協力を通じて通常兵器の強化が必要と判断した模様だ。軍事パレー