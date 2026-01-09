【おかゆにゅ～～む！R】 3月26日 発売予定 完全生産限定版：9,900円 通常版：3,828円 おかゆにゅ～～む！入門セット：6,578円 CEROレーティング：C（15歳以上対象） エンターグラムは、ADV「おかゆにゅ～～む！R」のPC体験版を1月9日12時より一般公開した。 PC体験版は、昨年12月