WTTチャンピオンズ・ドーハ卓球のWTTチャンピオンズ・ドーハは現地時間8日に男子シングルス1回戦が行われ、世界ランキング4位の張本智和（トヨタ自動車）が同11位の向鵬（中国）に3-0で勝利し、2回戦に進出した。わずか23分で敗れた向鵬に、中国の元代表から厳しい指摘が飛んだ。張本は中国でも4番手に位置する実力者を寄せ付けなかった。第1ゲームを11-4で圧倒すると、第2、3ゲームは得意のチキータが冴え渡り、そのままスト