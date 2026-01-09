TVS REGZAは、ハイビジョン液晶レグザ「V35S」(40V型、32V型、24V型)および「S25S」(40V型、32V型)を2026年1月23日に発売します。 ハイビジョン液晶レグザ「40V35S」（左）、「32S25S」（右） 記事のポイント 高画質、省エネ、操作性をバランス良く強化した新ハイビジョン液晶レグザは、リビングだけでなく寝室用やセカンドテレビとしてもオススメです。 ネット動画も地デジも高精細に楽しめる「V35S」 「V35S」