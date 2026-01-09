新ミッドレンジスマホ「POCO M8 5G」が日本で販売開始！Xiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は8日、Xiaomi傘下のPocoが展開している「POCO」ブランドにおける新商品として5G対応ミッドレンジスマートフォン（スマホ）「POCO M8 5G（型番：25118PC98G）」（Xiaomi Communications製）を日本市場にて2026年1月8日（木）18時に販売開始したと発表しています。販路は公式Webサイト（ https://mi.com/jp/