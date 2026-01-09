タレントのスペンサー・プラット（42）が、ロサンゼルス市長選への出馬を表明した。リアリティ番組などで知られるスペンサーは、およそ1年前に起きたロサンゼルス山火事で家を失っていた。 【写真】多大な被害をもたらした山火事自宅から避難を余儀なくされたセレブも スペンサーは出馬理由について「ロサンゼルスの仕組みは苦戦しているのではなく、根本的に壊れている。権力者と、その間で便宜