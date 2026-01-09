お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、仕事でミスをしたときに「落ち込む派」か「すぐ忘れる派」のどちらかを調査した。仕事でミスをしたときのイメージ（※生成AIで作成）「メンタル的にくよくよするかという点でいったら、ないかもな」というとんずのコメントの通り、2人ともミスはあまり気にしないそう